Спасатели продолжили во вторник поиски пропавшего участника соревнований в Босфоре, российского пловца Николая Свечникова, никаких следов мужчины пока не обнаружено, сообщают РИА Новости со ссылкой на родственницу пловца Алену Караман.

"Да, поиски продолжаются, новостей пока нет", - сообщила Караман.

Поисковая операция во вторник охватила Босфор и ряд районов Мраморного моря. В поисково-спасательной операции задействованы пять катеров и вертолет береговой охраны, водолазы и гидролокатор, а также сотрудники ряда других ведомств, таких как Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и пожарная служба мэрии Стамбула.

Свечников пропал 24 августа во время ежегодного межконтинентального заплыва на дистанцию 6,5 км через пролив Босфор. Кандидат в мастера спорта из Москвы стартовал в числе других пловцов, но затем пропал и так и не финишировал. Генконсульство направило официальный запрос в компетентные органы и находится в контакте с турецкими властями на предмет получения информации по указанной ситуации, сообщили ранее в диппредставительстве.

Спасатели и береговая охрана продолжают поиски россиянина, привлечены водолазы и вертолет. Волонтеры присоединились к поискам на берегу.