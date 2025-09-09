Санавиация Ростеха экстренно эвакуировала годовалого ребенка с места ДТП в Калужской области

Для оперативности вертолет пришлось сажать прямо на проезжую часть — его маневренность это позволяет. ДТП произошло 9 сентября в Боровском районе около деревни Тишнево — водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Пострадали три человека, включая детей в возрасте одного года и пяти лет.

"На поступившую заявку мы отреагировали максимально оперативно. Благодаря слаженным действиям сотрудников ДПС, которые перекрыли движение на дороге, наш экипаж выполнил посадку вертолета прямо на проезжую часть и быстро эвакуировал ребенка в медучреждение", — рассказал командир воздушного судна "Ансат" НССА Артем Субботин.

Экипаж "Ансата" доставил годовалого ребенка с черепно-мозговой травмой в Областную клиническую больнице менее чем за 40 минут. Первую медицинскую помощь ему оказала бригада медиков во время полета.

НССА работает в 54 субъектах РФ, в Калужской области – с 2023 года. За это время в регионе экипажи выполнили свыше 300 вылетов и доставили в медицинские учреждения более 300 пациентов, среди которых около 30 детей.