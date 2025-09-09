Российская сторона выступает за мирное разрешение внутриполитического кризиса в Непале

В Москве внимательно следят за развитием обстановки в Непале, где начиная с 8 сентября имеют место массовые уличные протесты, переросшие в беспорядки, в результате которых есть погибшие и раненые. Российская сторона выступает за мирное разрешение внутриполитического кризиса в рамках национального правового поля и надеется на скорейшую нормализацию положения в дружественной стране, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МИД РФ.

По имеющейся информации, граждан Российской Федерации среди пострадавших нет. Обстановка вокруг Посольства России в Катманду остается спокойной.

Российским гражданам рекомендуется временно воздержаться от посещения Непала до стабилизации обстановки. Россиянам, уже находящимся в стране, следует проявлять осторожность, избегать мест массового скопления людей, соблюдать указания непальских властей.

В случае необходимости – поддерживать связь с Посольством России в Катманду по телефону: +977-980-104-71-87.