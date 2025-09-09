Армия Непала развернет войска, если беспорядки не прекратятся

Армия Непала заявила, что развернет войска и другие силовые структуры с 22.00 по местному времени, если беспорядки в стране не прекратятся, сообщают РИА Новости со ссылкой на портал Khabarhub.

"Во вторник вечером армия Непала предупредила, что развернет войска вместе с другими силовыми структурами с 22.00 (19.15 мск - ред.), если мародерство, поджоги и вандализм продолжатся", - говорится в сообщении.

Также СМИ сообщают, что участники беспорядков помешали сотрудникам столичной пожарной службы выехать на тушение пожаров. Спасатели не могли выехать из гаража, чтобы потушить пожар. Отмечается, что полиция и армия не помогли им.

В Катманду участники беспорядков нападают на министров и жестоко избивают их. Кроме того, по последним данным, они подожгли здание парламента, центральный офис правящей партии, здание Верховного суда, офис президента и правительственный комплекс. Также протестующие сожгли резиденцию экс-премьера Джаны Натха Кханала, его жена от полученных ожогов скончалась.

Массовые митинги в Непале прозвали "Революцией поколения Z". В пятницу, 5 сентября, власти заблокировали многие социальные сети, заявив, что платформы нарушили новые правила регистрации. В ответ тысячи молодых людей вышли на улицы в Катманду. Число погибших в антиправительственных протестах в Непале возросло до 22 человек, более 500 пострадали.