Поклонская нашла у названия Луганска кельтское происхождение

Советник Генерального прокурора РФ Наталья Поклонская пробует себя в любительской псевдоэтимологии и, возможно, становится последовательницей воззрений сатирика Михаила Задорнова.

В своем Telegram-канале Поклонская на аудиторию в 37 тысяч подписчиков рассказывает о происхождении названия города Луганск. В какой-то момент от реальных фактов экс-прокурор Крыма перескакивает на ирландскую мифологию, естественно – не приводя никаких ссылок (и не указывая на умозрительность своих заключений).

"Изначальное же название Луганск получило от одного маленького селения по имени протекающей реки Лугань. Имя самой реки происходит от слова "луг", это имя древнего солнечного бога кельтского пантеона. Есть легенда, что первые поселенцы, жившие на берегах реки, то есть основатели этой территории, почитали своего солнечного бога Луга (длиннорукий бог света и солнца, плодородия, воинов и ремесел, многогранный и несущий свет). Луг — бог племени Туата де Дананн (племён богини Дану), имеющий солярную природу, олицетворяющий силу и энергию солнца, который преображает всё вокруг", - пишет Поклонская.

Дальше экс-депутат Госдумы пускается в пересказ ирландских саг.

"По легенде, рождение Луга явилось связующим звеном двух противостоящих сил божественных Туатов (его отец — сын Диан Кехта) и сил Хаоса — фоморов (его мать — дочь Балора). Поэтому сам бог Луг совмещает в себе обе стороны, примиряет тьму и свет. В "Битве при Маг Туиред" Луг одержал победу над своим дедом Балором, обладающим "глазом смерти". Своим копьём ("Копьё Луга" — одно из четырёх сокровищ Племён богини Дану, которое никогда не промахивается) он поражает этот глаз и побеждает", - пишет Поклонская.

"Это лишь малая часть интересной истории, которую кто-то боится принимать, кто-то пытается достать, кто-то спрятать, кому-то всё равно, а для кого-то это повод покритиковать или обвинить в чём-то (фантазии всегда найдётся), а кто-то старается увидеть смысл, спрятанный в прошлом… Но остаётся неизменным одно: как много тайн в нашем прошлом и как переплетены европейские культуры и традиции на нашей Земле", - делает заключение Поклонская.

В реальности название Лугани действительно происходит от слова "луг" – по ландшафту местности, где протекает река. О ирландских племенах, проживавших на этой территории, ничего не известно (в отличие от крымских татар и запорожцев). Единственное, что роднит происхождение город и Туманный Альбион – шотландец Чарльз Гайскон, который в конце XVIII века по заказу российского императорского правительства основал в районе современного Луганска завод по производству вооружения для Черноморского флота.