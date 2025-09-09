СМИ: Начальнику Генштаба Герасимову, возможно, продлили срок службы

Начальнику Генштаба ВС РФ генералу армии Валерию Герасимову, вероятно, продлили срок военной службы. В противном случае 8 сентября – при достижении 70-летнего возраста – он должен был бы покинуть свой пост в связи с существующими по военной службе ограничениями, пишут "Ведомости".

Герасимов является начальником Генерального штаба и первым заместителем министра обороны России с 2012 года.

Продлевать срок службы чиновников и военных при достижении ими 70-летнего возраста может президент России – в 2021 году были приняты соответствующие поправки в законодательство.