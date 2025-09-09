В Дохе совершена атака на штаб-квартиру ХАМАС

Несколько взрывов прозвучали в центре столицы Катара Дохи. Об этом сообщили РИА Новости очевидцы.

По их словам, взрывы были слышны в высотке Alfardan towers в районе Вест Бэй.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛ, армия Израиля нанесла удары по верхушке руководства ХАМАС. В официальном Telegram-канале ЦАХАЛ появилось косвенное подтверждение атаки, но без упоминания Катара.

По предварительным данным, несколько чиновников из высшего руководства организацией были ликвидированы. Об этом пишут израильские СМИ.