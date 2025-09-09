09 Сентября 2025
Общество Иркутская область
Фото: Накануне.RU

Сибирский священник напомнил россиянам о десятине на нужды церкви

Настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Иркутске Сергей (Кульпинов) высказался о десятине – 10% от дохода россиян, которые собирали бы на нужды церкви. Разговор зашёл во время ответов на вопросы.

Видео с этим и другими высказываниями священника опубликованы в telegram-канале храма. Батюшка, сидя в своём храме и отвечая на изложенный в записке вопрос о том, что "всё упирается в деньги", говорит, что "если бы мне нужны были деньги, что бы я в церкви делал?".

"А вот это всё (в этот момент священник окидывает взглядом храм) кто содержать должен? Настоятель? Откуда это всё берется? Государство? Нет, не принимает участие. Кто принимает участие, кто? И это ведь сказали не священники. Это не церковь, это Бог сказал. Он сказал: "Ты должен в мой дом принести десятую часть от всего дохода твоего, чтобы содержать дом мой, вот эти стены. Чтобы ты мог ко мне прийти, чтобы служители мои могли жить"", - сказал священник.

Представитель РПЦ отметил, что он – такой же человек, как и другие, и что потребность в питании есть не только у него, но и у его детей.

"Не надо мне, чтобы мой приход кормил меня и моих детей. Но тогда не подходите ко мне, всю неделю не трогайте меня, дайте работать шесть дней в неделю. Вы этого хотите? Нет проблем", - сказал священник.

Храм, десятина, священник


