Сын главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге останется под арестом до декабря

Мутвалы Шыхлински, сын главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински, останется под арестом до зимы. Такое решение вынес суд.

Шыхлински-младшего обвиняют по статье УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Его задержали вечером 15 июля. До этого, 1 июля, обвиняемый сбил сотрудника спецслужб во время задержания его отца.

Спустя две недели после инцидента сына главы азербайджанской диаспоры все же задержали и заключили под стражу до 14 сентября 2025 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, сегодня Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Мутвалы Шыхлински.

Под арестом он пробудет до 14 декабря 2025 года.