Россияне в три раза чаще стали искать подработку

Россияне в 2025 году ищут подработку в три с половиной раза чаще, чем годом ранее. В среднем ежемесячно 430 тыс. человек регистрируются как самозанятые – это на 9% выше, чем в прошлом году и на треть выше, чем в 2023-м, сообщает "Авито Подработка" со ссылкой на выступление Legal-партнера сервиса Евгению Хорову на "Персонал Экспо".

В июле, по данным ФНС, в стране было зарегистрировано более 14 млн самозанятых – это на 28% больше, чем год назад.

Лидерами по числу самозанятых остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург, а среди регионов — Краснодарский край, Свердловская и Самарская области, Татарстан, Дагестан и Новосибирская область.