Число детей-мигрантов, сдавших тест по русскому языку в Екатеринбурге, выросло на 10%

Пока только треть из 426 детей иностранных граждан, сдававших тест по русскому языку в Екатеринбурге, могут похвастаться хорошим результатом. Несмотря на это, их количество значительно увеличилось - с 23,8% до 32%. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Те, кто не осилил экзамен, смогут пересдавать его неограниченное количество раз, однако не ранее, чем через три месяца после предыдущей попытки. Для подготовки родители могут записать своих детей на курсы русского языка, которые проходят как в школах, так и в частных образовательных компаниях. Важно отметить, что подготовка и сдача теста проходят в разных учреждениях.

Следующие даты сдачи экзамена уже известны:

20 сентября;

18 октября;

15 ноября;

20 декабря;

17 января;

21 февраля;

21 марта;

18 апреля;

16 мая.

Пройти их можно в девяти школах уральской столицы: №№ 25, 171, 148, 170, 36, 159, 71, 49, 44. Перед этим родителям необходимо подать заявку в учреждения с прикрепленными документами на поступление. Сделать это можно как лично в школе, так и через портал Госуслуг.

Напомним, что поступающие в первый класс сдают экзамен только устно: у детей оценивают умение понимать русскую речь и говорить на русском языке. Для поступающих во второй и старшие классы предусмотрены как устная, так и письменная части. Здесь эксперты уже оценивают знание лексики и грамматики. Экзамен длится не более 80 минут.

Результаты тестов становятся известны через три рабочих дня после сдачи. Их можно увидеть в личном кабинете на Госуслугах или узнать у приемной комиссии школы, в которую подавалось заявление. Там же отвечают на вопросы о тестировании.

Напомним, всего в школах и детских садах уральской столицы учатся почти 7 тыс. иностранцев.