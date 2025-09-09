Поклонницу тяжелого рока из Зеленограда оштрафовали за куртку с сатанинско-экстремистской символикой

Девушку из Зеленограда оштрафовали за демонстрацию экстремистской символики, к которой с недавнего времени относится пентаграмма – атрибут сатанизма (правда, еще и некоторых рок-групп). Сатанизм российский суд признал экстремистской организацией и запретил на территории РФ.

Зеленоградский районный суд назначил девушке штраф в 2 тыс. руб., передает РБК.

В материалах административного дела говорится, что 19-летняя девушка 30 июля в зеленоградском УВД "осуществляла публичное демонстрирование посетителям и государственным служащим символики "Пентаграмма" (другое название "Звезда Бафомета"), нарисованной на надетой на ней джинсовой куртке, нанесенной черной краской и обрамленной в колючие шипы, а также символики "Крест Левиафана", являющейся символом церкви Сатаны" (все перечисленное относится к атрибутам "Международного движения сатанизма", которое признано в Росси экстремистской организацией и запрещено).

Девушка в суде сообщила, что не знала о запрете символики, а нанесла ее, поскольку увлекается метал-субкультурой. Эти аргументы суд не принял, поскольку информация о запрещенной символике есть в открытом доступе.