Президент и премьер-министр Непала подали в отставку

Участники беспорядков в Непале заявили, что страна перешла под их руководство, сообщает телеканал India Today. Протестующие призвали начать подготовку к выборам и подчеркнули необходимость формировать новое правительство.

Ранее СМИ сообщили, что президент Непала Чандра Паудел подал в отставку на фоне беспорядков в стране. Кроме того, свой пост покинул премьер-министр Непала Шарма Оли.

В Катманду участники беспорядков нападают на министров и жестоко избивают их. Кроме того, по последним данным, они подожгли здание парламента, центральный офис правящей партии, здание Верховного суда, офис президента и правительственный комплекс. Также протестующие сожгли резиденцию экс-премьера Джаны Натха Кханала, его жена от полученных ожогов скончалась.

Массовые митинги в Непале прозвали "Революцией поколения Z". В пятницу, 5 сентября, власти заблокировали многие социальные сети, заявив, что платформы нарушили новые правила регистрации. В ответ тысячи молодых людей вышли на улицы в Катманду. Число погибших в антиправительственных протестах в Непале возросло до 22 человек, более 500 пострадали.