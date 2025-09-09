Известный военблогер якобы потребовал откат в 50 млн за поставки гуманитарки на СВО

В сети появилось видео, на котором известный военблогер Роман А. якобы обсуждает схему поставок в зону специальной военной операции.

Во время разговора с неназванным бизнесменом обсуждается, что предприниматель платит 200 млн руб. в благотворительный фонд Романа А. Тот закупает у этого же коммерсанта медикаменты на 150 млн руб., которые направят бойцам, участвующим в СВО.

Схема якобы предполагает оставление оставшихся 50 млн руб. в качестве "комиссии" Роману А. При этом фактический объем лекарств при поставке будет занижен.

Журналист Накануне.RU попытался связаться с Романом А., чтобы получить его комментарий по поводу появившегося в Сети видео, однако тот не ответил ни на телефонный звонок, ни на сообщение в мессенджере.