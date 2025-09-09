Жительницу Екатеринбурга оставили на принудительных работах из-за угроз потерпевшей от рук ее мужа

Жительницу Екатеринбурга заставили вернуться к принудительным работам, на которые она попала из-за угроз в сторону потерпевшей по уголовному делу, обвиняемым в котором выступал муж екатеринбурженки.

Как рассказали в пресс-службе судов Свердловской области, все началось в марте 2023 года, когда гражданка узнала, что в отношении ее супруга возбуждено уголовное дело. Тогда женщина стала преследовать пострадавшую, пытаясь заставить отказаться от первоначальных показаний. Она неоднократно угрожала расправой как самой потерпевшей, так и ее близким, из-за чего женщине более месяца пришлось находиться под государственной защитой.

В августе 2024 года уже екатеринбурженка оказалась на скамье подсудимых и была приговорена за свои действия к году принудительных работ с удержанием 10% заработка. Но почти по истечении срока - в июле 2025 года защита осужденной обратилась в Ленинский районный суд Нижнего Тагила с ходатайством о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Однако суд отметил, что осужденная не проявила стремления к исправлению и не продемонстрировала уважения к общественным нормам.

Тогда защита решила обжаловать решение в Свердловском областном суде, но и он не нашел оснований для отмены или изменения решения.