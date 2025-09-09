Польша полностью закроет границу с Белоруссией на время учений "Запад-2025"

Польша полностью закроет границу с Белоруссией в ночь на 12 сентября в связи с проведение российско-белорусских военных учений "Запад-2025", заяви премьер-министр Польши Дональд Туск. Учения пройдут в период с 12 по 16 сентября.

Ранее Туск заявлял, что Польша примет "особые меры" в отношении Белоруссии в случае провокаций на учениях "Запад-2025". Политик назвал белорусско-российские учения "агрессивными" и "симулирующими нападение, а не оборону".

По предварительным данным, на российско-белорусских учениях "Запад-2025" 12-16 сентября этого года военные двух стран отработают планирование применения ядерного оружия и "Орешника". Как сообщил журналистам министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, ядерное оружие для страны - важный элемент стратегического сдерживания.