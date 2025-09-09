Россиянам рекомендовали избегать мест скопления людей в Стамбуле из-за протестов

Генеральное консульство РФ в Стамбуле рекомендует россиянам избегать мест массового скопления людей в городе в связи с протестами.

Туристам посоветовали соблюдать меры предосторожности, передает РИА Новости.

В генконсульстве добавили, что не получали обращений от российских граждан после начавшихся в Стамбуле волнений.

8 сентября в Турции не работали соцсети и мессенджеры. СМИ предполагали, что блокируют социальные платформы именно турецкие силовики – на фоне массовых беспорядков, которые начались в Стамбуле. Поводом стал кризис в Народно-республиканской партии (НРП), которая считается основной политической оппозиционной силой в стране. Сообщалось, что по решению суда руководство НРП было отстранено, полномочия переданы некому временному совету.

Сторонники партии вышли на улицы Стамбула и прошли маршем по центральным улицам, произошли столкновения с полицией.