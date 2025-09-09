Разбогатеют: уральским чиновникам поднимут зарплаты перед выборами

На Среднем Урале чиновникам поднимут зарплаты, это произойдет аккурат перед выборами главы региона в сентябре. Указ о повышении зарплат подписал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

Документ опубликован на официальном портале региона. Индексация запланирована уже на 1 октября

"Увеличить с 1 октября 2025 года в 1,045 раза размеры окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области", - говорится в документе.

Недавно эксперты назвали ряд регионов с протестным потенциалом выше среднего, в который вошла и Свердловская область.