09 Сентября 2025
Свердловская область
Происшествия Свердловская область
Фото: скриншот видео телеграм-канала &quot;ЧУКРЕЕВ&quot; | t.me/Chukreev1992

В Екатеринбурге "накрыли" подпольный покерный клуб

В Екатеринбурге обнаружили и пресекли деятельность подпольного покерного клуба. Об этом в своих соцсетях рассказал уральский общественник Дмитрий Чукреев.

По его словам, клуб располагался в подвальном помещении на ул. Готвальда, 5. Организаторами являлась этническая преступная группа, которая подготовила для любителей азарта шесть игровых столов.

Подпольный покерный клуб на Готвальда, 5 в Екатеринбурге(2025)|Фото: скриншот видео телеграм-канала "ЧУКРЕЕВ" | t.me/Chukreev1992

Накануне оперативники УФСБ по Свердловской области, УЭБиПК регионального ГУ МВД, ОБОП и сотрудники СКР при содействии бойцов Росгвардии и общественности "накрыли" заведение. В этот момент внутри находилось 30 человек, в числе которых администратор, дилеры, предполагаемые организаторы и посетители. У нескольких гостей при себе оперативники обнаружили травматические пистолеты. Из помещения были изъяты игровые столы, карты, фишки и сопутствующие доказательства.

Подпольный покерный клуб на Готвальда, 5 в Екатеринбурге(2025)|Фото: скриншот видео телеграм-канала "ЧУКРЕЕВ" | t.me/Chukreev1992

Подпольный покерный клуб на Готвальда, 5 в Екатеринбурге(2025)|Фото: скриншот видео телеграм-канала "ЧУКРЕЕВ" | t.me/Chukreev1992

В пресс-службе СКР по Свердловской области добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору". Виновным грозит до 4 лет лишения свободы. Следователи продолжают сбор и закрепление доказательственной базы.

"В расставленные сети сыщиков и общественников на этот раз угодили весьма непростые злоумышленники. Помимо трех зарегистрированных травматических "стволов", у одного из предполагаемых организаторов также было обнаружено и изъято, с большой долей вероятности, поддельное служебное удостоверение одной из всероссийских ветеранских общественных организаций. В красной "корочке" было указано, что правоохранительные органы, районные, городские и областные администрации должны оказывать содействие предъявителю этого "липового" документа, срок действия которого заканчивается в 2034 году. Представители МВД, ФСБ и СКР выясняют, как давно функционировала данная "злачная точка", сколько граждан могли быть "облапошены" здесь, и кто играл роль так называемой "крыши". Детальное разбирательство криминальной деятельности силовиками продолжается", - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых:

Теги: Екатеринбург, покерный клуб, покер


