09 Сентября 2025
Политика В России
Фото: Накануне.RU

Лавров: В ФРГ стали называть терактами подрывы "Северных потоков"

В ФРГ стали называть подрывы газопроводов "Северные потоки" терактом, но Россию по-прежнему не собираются допускать к расследованию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он напомнил, что расследование длится уже почти три года, и на Западе наконец-то стали говорить, что это все-таки были теракты.

"Но какой-либо транспарентности в расследовании, каких-либо попыток допустить в ответ на наши просьбы российскую сторону к расследованию, поскольку российская сторона являлась собственником газопроводов, никто не собирается предпринимать", - цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что если расследование подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" не будет доведено до конца и не будут установлены все виновные, это создаст неприятный прецедент.

В августе итальянская полиция арестовала мужчину, предположительно причастного к подрыву трубопровода "Северный поток". Немецкие СМИ сообщили, что украинец задержан по ордеру Федеральной прокуратуры Германии. Якобы он был одним из координаторов диверсионной операции. Spiegel пишет, что Кузнецов находился на борту парусника, использованного для совершения диверсии.

Теги: лавров, северные потоки


