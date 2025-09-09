В трети регионов России чиновники перешли на Max

Чиновники 27 регионов России из 89 перешли на Max. Также в 27 регионах рекомендовали перевести в Max чаты для педагогов, родителей и учеников в образовательных учреждениях регионов.

Личные каналы в мессенджере завели подавляющее число глав регионов - они есть у 85 губернаторов России. Пока не стали переходить в Max губернаторы Тверской области Игорь Руденя, Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Татарстана Рустам Минниханов и врио главы Свердловской области Денис Паслер, пишет ТАСС.

Ранее появился канал в Max президента России Владимира Путина.