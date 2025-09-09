В Югре осужден мужчина, сдававший на права за знакомых по поддельным паспортам

В Нефтеюганске осужден мужчина, вклеивший свои фото в чужие паспорта для сдачи экзамена в ГАИ за других людей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Судом рассмотрены материалы уголовного дела в отношении 59-летнего жителя Сургута. Он дважды использовал поддельный паспорт гражданина РФ.

Действия злоумышленника пресекли сотрудники Госавтоинспекции. Мужчина обратился в регистрационно-экзаменационное подразделение по вопросу сдачи теоретического экзамена на знание ПДД. Он попытался обмануть комиссию, предъявив паспорт с вклеенной фотографией, однако инспекторы распознали обман.

Расследованием всех обстоятельств совершенного преступления занялись дознаватели нефтеюганской полиции. Они выяснили, что настоящий владелец документа – 54-летний житель Сургутского района – в 2021 году был лишен права управления транспортным средством за вождение в состоянии опьянения. После окончания срока лишения он обратился к своему знакомому с просьбой найти человека, который смог бы сдать экзамен за него. Для этой цели посредник и подыскал фигуранта. По версии дознавателей, обвиняемый, получив чужой паспорт, вклеил туда свое фото, после чего предоставил подложный документ госавтоинспекторам.

Кроме того, как установили полицейские, в ноябре 2024 года злоумышленник аналогичным способом сдал теоретический экзамен на знание ПДД за другого, который впоследствии стал обладателем водительского удостоверения. Однако афера была раскрыта, результаты экзамена аннулированы, а незаконно полученный документ изъят.

В настоящее время югорчанин признан виновным в преступной деятельности. Суд назначил наказание в виде ограничения свободы на четыре месяца.

Решение суда вступило в законную силу.