Экономика Свердловская область
Фото: Avito.ru

Авито Авто проведет конференцию "Высшая передача" в Екатеринбурге: открытый диалог с дилерами и актуальные решения для бизнеса

17 сентября в Екатеринбурге состоится региональная конференция для дилеров «Высшая передача» от Авито Авто. Мероприятие станет центральной площадкой для обсуждения актуальных трендов автомобильного рынка Свердловской области и эффективных инструментов развития бизнеса, подчеркивают в Авито. На конференции соберутся ключевые лица автобизнеса в регионе, чтобы совместно проанализировать вызовы отрасли и определить новые точки роста.

Авито Авто стремится к формированию прозрачного и безопасного рынка, развитие которого принесет пользу всем игрокам – и продавцам, и покупателям. Стратегически важным шагом в этом направлении является создание сообщества профессионалов, которое даст его участникам возможность эффективно взаимодействовать и обмениваться опытом, и конференция «Высшая передача» является именно такой площадкой. Это мероприятие, объединяющее профессионалов автомобильной отрасли России, ежегодно проходит как в федеральном, так и в региональном формате, и одной из локаций неизменно является Екатеринбург.

(2025)|Фото: Avito.ru

Программа конференции сочетает уникальную аналитическую часть и практическую составляющую. Ведущие эксперты Авито Авто представят обзор последних рыночных тенденций и расскажут, какие изменения сегодня напрямую влияют на бизнес автодилеров. Участники получат возможность узнать, как повысить эффективность компании в меняющихся условиях, используя существующие инструменты по максимуму, и как привычные решения могут работать по-новому. В программе — реальные кейсы и тестирование подходов, которые помогают получать результат в текущих реалиях.

(2025)|Фото: Avito.ru

Особое место займет «Открытый разговор» – это сессия для прямого диалога дилеров с командой ведущих экспертов Авито Авто. Участники получат возможность обсудить вопросы, актуальные именно для их бизнеса, и совместно с представителями платформы определить новые точки роста и найти решения, которые будут эффективно работать.

«По данным Авито Авто, 85% покупателей автомобилей начинают свой путь онлайн, а их поведение трансформируется – например, они предпочитают общаться в чатах, а не звонить продавцам, что не может не влиять на отрасль. В условиях подобных изменений мы видим свою задачу в поддержке устойчивого развития автобизнеса – от крупных сетевых дилерских центров до небольших локальных компаний. Поэтому мы рассказываем о рыночных трендах и пользовательском опыте, развиваем в соответствии с ними сервис и предлагаем бизнесу наиболее эффективные решения. Кроме того, конференция “Высшая передача” помогает нам налаживать прямое взаимодействие с игроками рынка, узнавать больше об их потребностях, чтобы в дальнейшем приносить им больше пользы. Это мероприятие – часть нашей работы по поддержке профессионального сообщества и развитию автомобильной отрасли», – комментирует Кирилл Поляков, руководитель по работе с дилерами в бизнес направлении классифайд.

Узнать подробнее про конференцию можно по ссылке.

Теги: авито, высшая передача, конференция, дилеры авто,


