09 Сентября 2025
Армия и ВПК Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Уральский ФО
Фото: Транснефть - Сибирь

Работники "Транснефть – Сибирь" передали гуманитарную помощь участникам СВО 

Работники "Транснефть – Сибирь" оказали поддержку военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Транснефть - Сибирь".

В рамках волонтерского движения были собраны средства и приобретены генератор для автономной работы и малоразмерный мотоцикл. Генератор был передан в воинскую часть, расположенную в Елани (Свердловская область), для дальнейшего использования на передовой. Мотоцикл был приобретен по просьбе добровольца из числа сотрудников "Транснефть – Сибирь" для оперативного выполнения боевых задач.

"Участие в акции по сбору средств приняли более 150 человек. Генератор мы приобрели заранее и передали воинской части во время нашего традиционного мотопробега – это была одна из ключевых точек 500-километрового маршрута. Участники мотодвижения "Мототранснефть", как всегда, активно поддержали инициативу приобрести по заявке нашего коллеги мотоцикл. Средства на его приобретение мы собрали буквально за сутки непосредственно в ходе мотопробега, и уже через неделю мотоцикл был направлен в зону проведения СВО", – рассказал председатель первичной профсоюзной организации аппарата управления "Транснефть – Сибирь" Федор Гаврилов.

Часть волонтерских акций проходит совместно с корпоративными мероприятиями, например, мотопробег и хоккейный турнир. В добровольческих проектах активно участвуют молодые специалисты и пенсионеры предприятия. Они плетут маскировочные сети, льют окопные свечи, держат связь с региональными волонтерскими организациями. Некоторые работники предприятия собирают и сопровождают во внерабочее время гуманитарные грузы, оказывают поддержку родственникам военнослужащих. Также налажено тесное взаимодействие с общественной организацией "Ветераны пограничники Тюменской области".

Работники компании "Транснефть – Сибирь" с первых дней специальной военной операции оказывают поддержку военным на фронте: как коллегам, так и другим солдатам по их заявкам. В том числе с начала года в зону проведения СВО отправлены грузы с автомобильной и мототехникой, квадрокоптеры, детекторы дронов, генераторы, рации, ГСМ, бронежилеты, приобретенные на волонтерские средства на общую сумму свыше 5 млн рублей.

Теги: Транснефть - Сибирь, гуманитарная помощь, бойцы СВО


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

