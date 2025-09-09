Иностранцы не приехали летом в Россию из-за транспортного коллапса

Закрытое небо из-за вооруженных конфликтов этим летом спутало карты российской туротрасли, работающей с иностранными путешественниками. Но буквально на прошлой неделе у них появилась надежда поправить положение дел за счет китайцев, которым отменили визы для въезда в Россию, рассказала журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.

По ее словам, прогноз на летний сезон по организованному въездному туризму был радостный, аналитики предсказывали +25% по турпотоку, было много заявок. "Мы ждали китайцев, туристов из арабских стран и юго-восточной Азии. Но этого не произошло. Несколько транспортных коллапсов, начиная с мая, плюс укрепление рубля произошло, а это снизило привлекательность России. Спрос вырос не в тех объемах – очень оптимистично будет +10%. От уровня 2019 года сейчас рынок составляет около 30%", - сообщила Ломидзе.

Сейчас на первом месте по числу поездок в Россию китайцы (на них приходится более 60%, они едут в Мурманск, на Байкал, в Хабаровский край и Москву), затем идут туристы из стран Персидского залива, из Индии, Ирана, стран Юго-Восточной Азии.

Директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин рассказал, что на 10% за лето выросло число самостоятельных иностранных туристов, российские платформы для онлайн-бронирования "начинают понемногу разворачиваться за границей". В топ-5 среди самостоятельных иностранных гостей входят белорусы, индусы, саудиты, казахи и китайцы.