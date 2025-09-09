Россияне сдвигают отдых в бархатный сезон на октябрь-ноябрь

Одним из трендов начавшегося осеннего туристического сезона является… его сдвиг на октябрь-ноябрь. Участники рынка связывают это с тем, что в сентябре цены на отдых все еще остаются высокими, особенно на "теплых" туристических направлениях.

"На сентябрь бронирования [туров] были существенно ниже, чем в прошлом году. При этом на октябрь-ноябрь – выше бронирования прошлого года. Бархатный сезон сместился в сторону зимы. Наши аналитики считают, что дело в стоимости. Там стоимость ниже процентов на 20", - рассказала журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.

У туристов, предпочитающих пакетные туры, этой осенью спросом будут пользоваться (внутри России) такие направления как Краснодарский край, Кавказские минеральные воды и Крым, добавляет Ломидзе.

А вот у самостоятельных туристов другой тренд – на бархатный сезон число бронирований жилья на онлайн-платформах выросло на 13% (к тому же периоду прошлого года), говорит директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин. По его словам, осенью самостоятельные туристы отдадут предпочтение Краснодарскому краю, Москве и Подмосковью, Санкт-Петербургу и Ленобласти, Крыму и Калининградской области. Цены по сравнению с летом ниже на 15-20%, и выросли они меньше год к году.