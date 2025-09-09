Baza: В Воронеже сын сотрудницы ФНС устроил смертельное ДТП

В Воронеже сын высокопоставленной сотрудницы регионального управления ФНС Антон Гусев устроил смертельное ДТП, пишет Baza. По словам близких погибшей, уголовное дело после аварии до сих пор не возбудили.

По данным телеграм-канала, вечером 3 сентября Volkswagen Golf, за рулем которого был Гусев, на большой скорости врезался в припаркованный полуприцеп. 22-летняя пассажирка погибла на месте, Гусева госпитализировали. Медосвидетельствование показало, что водитель был пьян, утверждает Baza.

При этом для Гусева это не первое вождение в пьяном виде: в 2022 году мужчину уже лишали прав за это, а позже он снова попадался за рулем нетрезвым, после чего на него возбудили "уголовку".

В прошлом году суд Саратова приговорил Амира Рахматулина к пяти годам в колонии общего режима по обвинению в совершении ДТП, в котором погибли два человека, в том числе сын губернатора Романа Бусаргина. ДТП произошло 22 июля 2024 года. 19-летний водитель за рулем Lada Granta в Саратове не справился с управлением и въехал в припаркованный грузовик MAN. Пассажиры легковушки 19 и 17 лет скончались на месте. Сам водитель и еще один 19-летний пассажир были госпитализированы.