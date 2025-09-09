Укрепившийся рубль дал россиянам возможность снова путешествовать за границей

Спрос на туры в Китай после объявления об отмене виз между РФ и КНР растет на 40-50%, самостоятельные бронирования отелей и покупка билетов в Китай выросли в моменте в два раза, такие цифры фиксируют участники рынка.

"Китай может стать катализатором осеннего и зимнего туристических сезонов, спрос нарастает", - сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.

Что касается других выездных направлений в осенний период (организованный туризм), то тут лидерами станут Турция, Египет, ОАЭ и Таиланд. Летом же помимо Турции (на нее пришлось около 58% выездного организованного турпотока) и Египта пользовались популярностью Абхазия и Вьетнам. Средняя стоимость тура на двоих на неделю составила 140-240 тыс. руб. Ломидзе говорит, что прирост турпотока почти на 20% обусловлен курсом рубля. За пять месяцев (май-сентябрь) организованно за границу было совершено 6,5-7 млн поездок, а всего за этот же период из страны выехало 9 млн россиян, то есть доля туристов – основная. При этом цены на заграничные туры выросли на 5-15%.

Также на четверть выросли и бронирования жилья за рубежом через отечественные сервисы. На руку туристам сыграло уже упомянутое укрепление рубля, также выросла немного транспортная доступность. Микротрендом (пока) является событийный туризм, когда россияне едут за границу на спортивные события, концерты и т.д., говорит директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин.

Около половины самостоятельного выездного турпотока приходится на Белоруссию, также в топе Турция, Абхазия, Грузия, Казахстан и Армения. За границей средняя стоимость аренды недвижимости за ночь начинается от 6 тыс. руб., рост цен составил 3-5% за год. Осенью эксперты ожидают рост турпотока на 18% по сравнению с прошлым годом.