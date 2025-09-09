Атака беспилотников на Сочи не сбила график Путина

Сегодняшняя атака бесплиотников на Сочи, в результате которой погиб мужчина, не повлияла на работу президента России Владимира Путина, который трудится в этом курортном городе.

"График президента неизменен. Он реализуется по плану", - сказал ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Мужчина погиб при атаке БПЛА в Сочи. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в telegram-канале. Трагедия произошла в Адлерском районе. Обломки беспилотника упали на автомобиль, за рулем которого находился погибший. Всего, по предварительной информации, повреждены шесть частных домов: фасады, крыши, окна и заборы. На месте работают экстренные и специальные службы. Ночью жители Сочи и пригородов слышали громкий взрыв в небе и звуки сирены тревоги. В аэропорту города был введен план "Ковер". Сейчас воздушная гавань уже возобновила работу.