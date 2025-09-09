09 Сентября 2025
Туризм В России Краснодарский край
Фото: Накануне.RU

Монастыри, Крым и экономия на питании: названы главные туристические тренды прошедшего лета

В России организованный турпоток (с покупкой туров у туроператоров) снизился в летний сезон на 10-13%, а вот самостоятельный туризм (с бронированием жилья на онлайн-платформах) вырос на те же 13%. Участники рынка по обоим форматам путешествий отмечают, что укрепление рубля, экологическая катастрофа в Анапе и рост цен у объектов размещения очень повлияли на россиян: многие предпочли далеко не ездить или отказались от поездок вовсе.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе сообщила журналистам, что Краснодарский край почти не показал прироста в организованном турпотоке из-за ситуации в Анапе; Калининградская область, Москва и Северный Кавказ растут, но этот рост не смог нивелировать "анапское падение". Свою роль сыграли погода и постоянное закрытие аэропортов из-за атак беспилотников.

Среди покупателей туров по России выросла глубина продаж до 2-2,5 месяцев, топ-5 направлений: Краснодарский край, Крым (турпоток вырос на 40% благодаря снижению цен), Кавказские Минеральные Воды, а также Петербург, Москва и Подмосковье.

Ломидзе отметила, что одним из трендов стала экономия: туристы берут туры без питания.

сочи гостиница отель(2008)|Фото: Накануне.ru

"Стоимость отдыха в топ-10 направлений выросла на 10-25% за год. Это существенный рост. Отдых внутри страны мы всегда считали без транспортной составляющей. Так вот, минимальная стоимость пакетного отдыха на человека в Крыму – от 45 тыс. руб. за неделю в трех звездах (либо с завтраком, либо без питания). В среднем тур стоит 120-140 тыс. руб. на 10 дней на двоих. Как никогда наши туристы чувствительны к цене. Дальнейший рост цен может привести к серьезному снижению спроса в среднем и бюджетном ценовом сегменте", – отметила Майя Ломидзе.

Она добавила, что одним из необычных трендов минувшим летом стал взрывной спрос на отдых в Ейске (Азовское море).

Директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин отмечает следующие тренды минувшего лета: порядка 50% бронирований в России приходится на большие и средние отели, еще 25% – апартаменты, остальное – гостевые дома, хостелы.

"Растет посуточный сегмент – у апартаментов на 30% выросло бронирование, загородные дома показывают рост в два раза", – рассказывает эксперт.

Растет число самостоятельных бронирований семьями с детьми (+30% за год), При этом путешественники с детьми все чаще бронируют апартаменты, где не предусмотрено питание, за счет чего происходит экономия, и туристы получают возможность чуть-чуть продлить отдых.

У самостоятельных туристов в топ-5 направлений летом попали Санкт-Петербург и Ленобласть, Краснодарский край, Москва и Подмосковье, Татарстан, Крым (вырос на 90%). Рост цен на размещение составил 10-15%, стоимость одной ночи составила в среднем 7,9 тыс. руб.

Брагин отмечает такие тренды в летнем самостоятельном отдыхе: автопутешественники все чаще бронируют на короткий срок жилье по пути на курорт, растут в спросе некурортные направления – города, природные зоны.

А еще вырос интерес к посещению монастырей. Так, Дивеево показывает рост на 45% по турпотоку.

