ЕГЭ по истории вместо обществознания могут ввести уже в 2027 году - Минобрнауки

Российские вузы готовы отказаться от ЕГЭ по обществознанию как вступительного в пользу ЕГЭ по истории уже в 2027 году. Об этом заявил сопредседатель Российского исторического общества, замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский.

Эта идея обсуждается уже несколько месяцев. Принципиальное решение по этому вопросу уже есть, как и то, что ЕГЭ по истории станет обязательным при поступлении в гуманитарные вузы, заявил недавно министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Вопрос только в сроках.

"К 2027 году мы постараемся вместе с нашими университетами подготовиться, чтобы эти решения принять и тем самым мотивировать наших школьников более внимательно относиться к предмету "История", – сказал замглавы Минобрнауки.

Он подчеркнул, что любые решения здесь должны приниматься аккуратно, потому что выпускники должны знать заранее, что именно им придется сдавать.

При этом в конце августа глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что любые новшества будут анонсироваться заранее, потому что нельзя, чтобы ученики 10 классов узнавали об изменениях, ведь это может сломать все их планы. Но именно это допускает Могилевский, ведь ЕГЭ в 2027 году будут сдавать нынешние десятиклассники, многие из которых уже выбрали предметы для более глубокого изучения в школе. Поэтому вводить такое новшество можно не ранее 2028 года, чтобы о нем знали ученики 9 классов, говорил Музаев.

Поменялись ли планы властей, станет понятно позже, но курс на повышение значимости истории в школе, похоже, взят твердый. После начала СВО власти озаботились тем, что дети слабо знают историю родной страны, которая в значительной степени формирует идентичность человека и гражданина.