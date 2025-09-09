В Бердюжском округе идет подготовка к строительству системы водоотведения

В Бердюжском округе идет подготовка к строительству системы водоотведения, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Перспективную площадку строительства канализационных очистных сооружений в Бердюжском округе сегодня осмотрели директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев и глава округа Александр Хуснулин.

Проектом предусмотрено строительство: наружной сети хозяйственно-бытовой канализации, сбросного коллектора, насосных станций, очистных сооружений со сбросом очищенной воды в озеро Грязное.

Проектная производительность КОС составит 1 572 кубометров в сутки.

"Объект очень важен для сохранения экологии региона. Наилучшие технологии позволяют выстроить качественную очистку. Для сбора стоков от потребителей планируется построить коллекторы протяженностью около пяти километров и четыре насосные станции. Также проект предусматривает возведение сливной станции, которая сможет принимать бытовые стоки от ассенизационных машин, обслуживающих частный сектор", - отметил Семен Тегенцев.

Реализовать проект планируется в рамках концессионного соглашения с компанией "Тюмень Водоканал", которое будет заключено до конца 2025 года.

Подобные канализационные очистные сооружения в 2026 году запустят в Упоровском округе.