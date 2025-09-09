Черная куртка и небритость: в ГУФСИН передали новые приметы беглеца из СИЗО в Екатеринбурге

В ГУФСИН России по Свердловской области передали новые приметы 24-летнего Ивана Корюкова*. Он вместе с подельником неделю назад сбежал из СИЗО-1 в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, сейчас Корюков* может быть одет в следующие вещи: черная спортивная куртка, синие спортивные штаны, черные кроссовки марки Nike и белая панама с черными надписями. Также предполагается, что у сбежавшего имеется щетина – небритость.

Ранее сообщалось, что беглец может быть вооружен.

Любую информацию о местонахождении Корюкова* можно сообщить по телефонам: +7 922 184 27 66, +7 343 359 56 11, +7 343 359 57 44. Анонимность и вознаграждение гарантируются.

Накануне был задержан второй сбежавший – Александр Черепанов*. Оба были осуждены по статье "Покушение на террористический акт группой лиц". Сообщалось, что они поджигали военкоматы в городах России.

*внесены в список террористов и экстремистов