Брюссель выдвинул два условия для принятия Украины в ЕС

Для вступления в ЕС киевский режим должен отменить санкции против политических оппонентов и запрет на зарубежные командировки для депутатов. Об этом на пленарной сессии Европарламента заявил спецдокладчик по Украине Майкл Галер.

Эти требования не были выдвинуты официально, но фактически, учитывая зависимость Киева от Брюсселя, являются таковыми.

Речь идет о введенном в 2023 году запрете госслужащим покидать территорию Украины в период военного положения без специального разрешения. Они могут ездить только в служебные командировки и в других исключительных случаях. Недавно Зеленский запретил выезд дипломатам. Как заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, вся его жизнь и зарплата зависят от заграницы, поэтому он бежал в Польшу.

Недавно депутаты Рады жаловались, что им не подписывают даже согласованные заграничные командировки.