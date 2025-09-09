Концепцию новых станций метро в Екатеринбурге представят в ноябре

Концепцию новых станций метро в Екатеринбурге собираются представить общественности уже в ноябре. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

"В Екатеринбурге будут проектировать новые станции метрополитена. Прием концепций новых станций будет в процессе подготовки и проведения форума 100+. Покажут результаты, как ожидается, в ноябре", - говорится в сообщении.

О каких именно станциях идет речь - неизвестно. Ими могут оказаться как те, с помощью которых планируется продлить уже существующую ветку, так и те, что относятся к новым.

Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, отвечая на вопрос журналистов, когда ждать вторую ветку метрополитена в уральской столице, подтвердил, что эта проблема поднималась на федеральном уровне, в том числе и в разговоре с президентом. После этого появилась новость о том, что екатеринбургское метро вполне могут продлить до Верхней Пышмы.

Напомним, что строительство сразу двух новых веток и соответствующие корректировки будут включены в Генплан города уже в августе-сентябре. Речь идет о строительстве линий, соединяющих микрорайон ВИЗ с микрорайоном ЖБИ, а также микрорайоны Пионерский и Втузгородок с Академическим районом.

Еще раньше, в начале февраля 2024 года начальник департамента экономики местной администрации Алексей Прядеин выразили надежду, что когда-нибудь ветку метро можно будет продлить до Уктуса. А затем жителям Екатеринбурга начали поступать ответы на вопросы, заданные во время декабрьской "прямой линии" с Владимиром Путиным. В ответе администрации было сказано, что две новые ветки метро в Екатеринбурге построят к 2045 году.