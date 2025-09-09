Непал охватили масштабные беспорядки: российские туристы не могут выбраться из страны

Российские туристы не могут выбраться из охваченного протестами Непала, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, несколько сотен человек, которые находятся в Катманду, не могут покинуть страну. По словам туристов, они также не могут выйти из дома и купить продукты. Кроме того, они заявляют, что есть проблемы со связью. На фоне протестов временно закрыт аэропорт в столице Непала. Все рейсы отменены.

По словам россиян, в стране повсюду вспыхивают пожары. В частности, сегодня протестующие подожгли отель Hilton, в котором могли находиться российские туристы. Гостиницу связывают с сыном премьер-министра страны.

Массовые митинги в Непале прозвали "Революцией поколения Z". В пятницу, 5 сентября, власти заблокировали многие социальные сети, заявив, что платформы нарушили новые правила регистрации. В ответ тысячи молодых людей вышли на улицы в Катманду. В результате погибли не менее 19 человек, более 300 получили травмы.

Сегодня митингующие подожгли дом премьер-министра, здание правящей партии и ворвались в здание парламента Непала, а затем также подожгли его. Армия на вертолетах эвакуирует министров из их резиденций. Глава правительства Непала Шарма Оли на фоне беспорядков ушел в отставку.