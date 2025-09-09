СМИ: VK продлит аренду домена yandex.ru

VK продлевает аренду домена yandex.ru, компании договорились о продлении редиректа, сумма сделки и ее детали не раскрываются, передает РБК.

Один из источников заявляет, что компании продлили рекламное соглашение в отношении "Дзена" на два года – платформа продолжит использовать сеть Яндекса для размещения рекламы, там также останется поисковая строка Яндекса. По мнению участников рынка рекламы, это позволит Яндексу расширить рекламный инвентарь без значительных инвестиций.

В 2022 году Яндекс объявил о продаже новостного агрегатора "Яндекс Новости" компании VK. С тех по у поиска появилась новая стартовая страница - ya.ru. С нее нельзя попасть в "Яндекс.Новости" или "Дзен" (он тоже был продан VK), но можно зайти в почту и другие оставшиеся у Яндекса сервисы.