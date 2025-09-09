09 Сентября 2025
Общество Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Стартовал молодежный форум «БерегА» в Астрахани

В Астраханской области стартовал молодежный образовательный форум Южного федерального округа «БерегА». Мероприятие объединило 300 молодых людей, которые смогут повысить свою квалификацию, приобрести новые знания и заявить о себе, чтобы в дальнейшем заполнять вакансии в различных отраслях экономики.

"Проект, который стал частью федеральной платформы «Росмолодежь.Форумы», снова объединил сотни школьников, студентов и молодых специалистов из разных регионов России, а также Абхазии, Беларуси, Ирана, Казахстана и Туркменистана в нашем гостеприимном городе. Их ждет интересная и очень насыщенная образовательная программа", - отметил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. 

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Особое значение в этом году придается международному сотрудничеству. В рамках направления «Берега_Каспийский мост профессий» делегации из Казахстана, Туркменистана, Ирана, Беларуси и Абхазии разработают универсальную модель делового взаимодействия, применимую в любом городе Каспийского региона.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Программа включает обмен лучшими профессиональными практиками и посещение предприятий. Итогом работы для многих станут собственные проекты, которые участники смогут представить на конкурс «Росмолодежь.Гранты». Победителей определят эксперты по итогам проверки и публичной защиты.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Организаторами выступают Росмолодёжь, правительство Астраханской области при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе и агентство по делам молодежи региона. Соорганизатор — платформа «Росмолодёжь.Форумы».

Теги: игорь бабушкин, молодежный фестиваль берега,


