09 Сентября 2025
Ирина Роднина против пенсий

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Полиция поймала руководителя первоуральской компании на подкупе в 6 миллионов рублей

Руководителя одной из коммерческих организаций в Первоуральске поймали на коммерческом подкупе на сумму в 6 млн рублей. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, 40-летний местный житель, занимая руководящую должность в коммерческой организации, договорился со своим знакомым , работающим директором фирмы по ремонту спецтехники, о завышении цен на его услуги. Уралец пообещал заключить контракты именно с фирмой знакомого, если тот перечислит ему половину от "накрутки". Схема существовала пять лет — с 2019 по 2024 год и за это время на счета обвиняемого поступило около 6 млн рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.

"Противоправная деятельность обвиняемого, ныне уже не работающего на предприятии, где он занимался откровенным вредительством, была выявлена и пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка полиции. Наработанные материалы сыщики направили для дачи уголовно-правовой оценки нашим коллегам из регионального СКР, которые возбудили уголовное дело и довели расследование до логического завершения", — отметил полковник Горелых.

Уралец полностью признал свою вину. Уголовное дело уже направлено в суд по ч. 8 ст. 204 УК РФ, обвиняемому грозит наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.

Теги: Первоуральск, полиция, подкуп


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

