Бэнкси грозит раскрытие личности за рисунок на здании суда в Британии

Личность уличного художника Бэнкси может быть раскрыта - полиция начала расследование после появления его нового граффити, изображающего судью с молотком.

Накануне на здании Королевского суда в Лондоне появилось новое граффити Бэнкси, которое власти уже успели закрыть металлическими. Граффити изображает судью, забивающего протестующего судейским молотком. Британские СМИ отмечают, что оно может быть посвящено аресту почти тысячи демонстрантов, которые вышли на улицы Лондона в поддержку пропалестинской организации Palestine Action (которая запрещена в Великобритании).

Как сообщает The Telegraph, расследование начали после того, как в полицию поступило заявление о порче имущества. В случае, если дело дойдет до суда, Бэнкси придется публично назвать свое имя и фамилию. Кроме того, художнику может грозить 10 лет колонии. Само граффити будет удалено. Как поясняет ТАСС, здание Королевского суда имеет высший статус архитектурной или исторической ценности, а значит, имеет наивысшую степень охраны со стороны государства.