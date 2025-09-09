В Екатеринбурге временно закроют бассейн на крыше небоскреба "Высоцкий"

В Екатеринбурге почти на неделю закроют бассейн на крыше бизнес-центра "Высоцкий".

Как говорится в сообщении Sky infinity pool в соцсети, с 22 по 26 сентября включительно комплекс будет закрыт в связи с ремонтными работами и подготовкой к новому сезону.

Посетителей просят учитывать эту информацию. Запись на посещение будет идти через отдел бронирования.

Ранее уральский общественник Дмитрий Чукреев заявлял, что в баре, который работает при бассейне на 54-м этаже небоскреба "Высоцкий", не оказалось лицензии на продажу алкоголя.