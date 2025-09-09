Виталий Хоценко сообщил, что 486 млн рублей потратят на улучшение дорог и уличного освещения в Омске

"Распределили 486 млн рублей на улучшение дорожной сети и уличного освещения в городе Омске", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Виталий Хоценко.

Активные ремонтные работы будут производить в течение 2025-2026 годов.

Сегодня на заседании Правительства Омской области, которое провел глава региона Виталий Хоценко, было принято решение по распределению субсидий на развитие дорожной инфраструктуры региона.

Всего объем финансирования на эти задачи составит более 486 млн рублей. Финансирование будет проводиться в 2025-2026 годах, и будет направлено на улучшение дорожной сети и уличного освещения в городе Омске.

«В этом году построим линии наружного освещения на пяти улицах областной столицы. Работы пройдут на улицах 1 Мая, Пирогова, Южной и Центральной в посёлке Армейский, а также вблизи лицея №54. В 2026 году финансирование направим на ремонт автомобильных дорог на улице Пушкина, а также на участке улицы Красный Путь от ул. Интернациональной до ул. 5-й Армии», - также сообщил в своем телеграмм-канале Виталий Хоценко.

Реализация всех запланированных мероприятий приведет к улучшению качества дорожной инфраструктуры, соответственно, повысится безопасность дорожного движения и комфорт городской среды для жителей областного центра.