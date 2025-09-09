Четверо украинцев осуждены в России за теракт на военном аэродроме в Калужской области

Вынесен приговор четверым гражданам Украины – участникам диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), сформированной из кадровых сотрудников Главного управления разведки (ГУР) и Службы специальных операций (ССО) министерства обороны Украины. Они осуждены за теракт на военном аэродроме в Калужской области, минирование опор линий электропередач Смоленской и Курской атомных электростанций, а также организации тайников со средствами поражения.

30 августа 2023 г. диверсанты были блокированы в Навлинском районе Брянской области. Во время боя трое из них ликвидированы, четверо задержаны. Изъято много оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, приборы ночного видения, тепловизоры и средства связи. По совокупности преступлений четверо преступников получили 26-28 лет колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме с выплатой штрафов в размере от 1,7 до 2 млн руб. Диверсанты полностью признали вину и активно сотрудничали со следствием.

Продолжается расследование уголовного дела членов второй ДРГ противника, обезвреженной в августе 2025 г. в Брянской области, состоящей из кадровых сотрудников ССО Минобороны Украины. Они были заброшены в Россию для диверсий на объектах транспортной инфраструктуры. Получены признания о причастности членов указанной ДРГ к подрыву в сентябре 2024 г. железнодорожного полотна в Новооскольском районе Белгородской области, сообщает центр общественных связей ФСБ России.