09 Сентября 2025
В России Уральский ФО
Здравоохранение В России
Фото: Накануне.RU

Большинство медиков выступает против распределения выпускников медвузов - опрос

Минздрав России заявляет, что предложение сделать всё бюджетное обучение в медвузах целевым сформировано с учетом предложений профессионального сообщества. Однако 83,1% респондентов опроса "Справочника врача" – это профессиональные медики – говорят, что у обязательных договоров на обучение в медвузе могут быть негативные последствия и риски. Поддерживают предложение министерства только 16,9% участников опроса, передает РБК.

Напомним, Минздрав подготовил законопроект, по которому все, кто поступает в медвузы и на фармацевтические специальности, должны будут заключить договор о целевом обучении. Другими словами, после окончания вуза выпускник должен будет отработать три года. Если откажется – его оштрафуют в размере трехкратной стоимости обучения.

Каждый четвертый медик считает, что этот законопроект просто нарушает конституционные права россиян, столько же респондентов говорят, что выпускники будут работать "для галочки", а значит медицинская помощь населению упадет в качестве.

21% опрошенных считают, что Минздрав на выходе получит "бессловесных рабов". Медики опасаются, что ведомство не будет идти навстречу пожеланиям выпускников и учитывать их при распределении. Врачи опасаются, что в отдаленных районах, куда будут посылать выпускников отрабатывать, не будет условий для нормальной работы и жизни в целом.

 

Теги: медики, распределение, медвуз, минзрав


