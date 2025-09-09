В Мегионе студент политеха угрожал терактами

В Мегионе в полицию поступило сообщение о готовящемся в городе теракте. Сообщение было опубликовано в одном из мессенджеров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Полицейские и экстренные службы приняли меры по предотвращению возможных преступлений. Во время проверки было установлено, что информация о готовящихся нападениях не соответствует действительности.

Полицейские установили, что к ее распространению причастен студент политехнического колледжа. Юноша состоял в запрещенных чатах. По указанию администратора канала, он записал в здании колледжа видеофрагмент, который отправил одному из администраторов сообщества. Тот разместил его в запрещенном канале.

По данному факту на неустановленное лицо возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ.