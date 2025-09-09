Ирбитский завод выпустил новый мотоцикл Ural Alaska

Ирбитский мотоциклетный завод выпустил новую серию мотоциклов Ural Alaska. Среди прочих технику выделяет уникальная окраска в синих цветах, усиленная защита фар и двигателя, а также новые амортизаторы и укороченные ветровые щитки.

Как передает "4 Канал", ограниченная серия, состоящая всего из 10 единиц, вдохновлена покорением "Урала" американской Аляски, а именно историей подарка российского президента Владимира Путина в виде мотоцикла "Урал" жителю этого штата США во время визита делегации в Анкоридж в середине августа.

Стоимость мотоцикла начинается от 2 млн рублей. На заводе отметили, что разрабатывалась техника для сложных маршрутов и суровой погоды, присущей Уралу, а продажа предусмотрена исключительно для внутреннего рынка.