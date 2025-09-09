"Победа" изменила правила перевозки ручной клади

Авиакомпания "Победа", позиционирующая себя как дискаунт-перевозчик, сообщила об изменениях правил провоза ручной клади. В июле этого года суд согласился с прокуратурой и обязал "Победу" изменить правила. "Победа" же пишет, что для нее важно "слышать каждого клиента", поэтому правила и меняются.

Ручная кладь теперь не ограничивается по весу, ее габариты увеличены до 15х36х30 см. Помимо ручной клади, пассажиры могут провезти в салоне рюкзак с габаритами 12х36х30 см (рюкзак может быть замещен на дамскую сумочку или портфель, но любая из этих вещей должна помещаться в калибратор).

"Если вы привыкли к нашим габаритам 36х30х27 см, просто продолжайте пользоваться ими – возможность перевозить в салоне самолёта всё, что поместилось в калибратор без ограничений по весу, мы также сохраняем!" – говорится в сообщении перевозчика.

Также на борт без доплаты можно взять ноутбук в мягком чехле, зонт-трость, букет цветов, верхнюю одежду, костюм в портпледе, питание для ребенка, лекарства на время полета, а также товары из Duty Free, упакованные в запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет габаритами не более 24х32х10 см.