Югорчанка получила спецприз на музыкальном фестивале Кустурицы

09 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ирина Роднина против пенсий

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Жанна Галай и Константин Кондрухов

Югорчанка получила спецприз на музыкальном фестивале Кустурицы

Юлия Гордиенко из Пыть-Яха стала обладательницей специального приза на конкурсе молодых музыкантов в Сербии. Он состоялся в рамках фестиваля Kustendorf CLASSIC, который проводят всемирно известный режиссер Эмир Кустурица и компания "Газпром нефть".

Как сообщили Накануне.RU организаторы, в этом году в конкурсе участвовали 13 россиян. Югру представляли валторнистка Юлия Гордиенко из Пыть-Яха и пианистка Арина Газизуллина из Ханты-Мансийска. Их поездка на Kustendorf CLASSIC стала возможной благодаря программе социальных инвестиций "Родные города".

Юлия Гордиенко(2025)|Фото: Жанна Галай и Константин Кондрухов

Фестиваль уже 12 лет проходит в этнодеревне Дрвенград, которую Кустурица построил для съемок фильма "Жизнь как чудо". В этот раз выступления конкурсантов из России, Беларуси и Сербии оценивали главный дирижер Ленинградской государственной областной филармонии Михаил Голиков, декан Академии искусств Нови-Сада (Сербия) Зоран Краишник и профессор фортепиано и камерной музыки из Франции Душана Кнежевич.

Помимо конкурса в фестивальную программу вошли выступления признанных мастеров сцены. Концерты дали скрипач-виртуоз Урош Адамович, пианистка Ева Геворгян, восходящая оперная звезда Василиса Бержанская. Кроме того, можно было побывать на лекциях музыковеда Ярослава Тимофеева и дирижера Сергея Смбатяна.

Арина Газизуллина(2025)|Фото: Жанна Галай и Константин Кондрухов

"Для молодых людей, которые приезжают сюда, это площадка, где можно показать свой талант и провести параллель с другими исполнителей. И очень важно, чтобы у нас на фестивале всегда были самые лучшие артисты мира!" – заметил Эмир Кустурица.

С момента основания Kustendorf CLASSIC его соорганизатором выступает "Газпром нефть". Начальник департамента коммуникаций компании Александр Дыбаль подчеркивает, что это не просто фестиваль с конкурсом молодых исполнителей.

"Это прежде всего праздник музыки и неформального общения в неповторимой атмосфере деревни Эмира Кустурицы. И поэтому самый ценный приз, который увезут с собой ребята, – это яркие эмоции и дружеские связи", – считает Александр Дыбаль.

Теги: фестиваль, Кустурица, , Юлия Гордиенко, Арина Газизуллина


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети