Югорчанка получила спецприз на музыкальном фестивале Кустурицы

Юлия Гордиенко из Пыть-Яха стала обладательницей специального приза на конкурсе молодых музыкантов в Сербии. Он состоялся в рамках фестиваля Kustendorf CLASSIC, который проводят всемирно известный режиссер Эмир Кустурица и компания "Газпром нефть".

Как сообщили Накануне.RU организаторы, в этом году в конкурсе участвовали 13 россиян. Югру представляли валторнистка Юлия Гордиенко из Пыть-Яха и пианистка Арина Газизуллина из Ханты-Мансийска. Их поездка на Kustendorf CLASSIC стала возможной благодаря программе социальных инвестиций "Родные города".

Фестиваль уже 12 лет проходит в этнодеревне Дрвенград, которую Кустурица построил для съемок фильма "Жизнь как чудо". В этот раз выступления конкурсантов из России, Беларуси и Сербии оценивали главный дирижер Ленинградской государственной областной филармонии Михаил Голиков, декан Академии искусств Нови-Сада (Сербия) Зоран Краишник и профессор фортепиано и камерной музыки из Франции Душана Кнежевич.

Помимо конкурса в фестивальную программу вошли выступления признанных мастеров сцены. Концерты дали скрипач-виртуоз Урош Адамович, пианистка Ева Геворгян, восходящая оперная звезда Василиса Бержанская. Кроме того, можно было побывать на лекциях музыковеда Ярослава Тимофеева и дирижера Сергея Смбатяна.

"Для молодых людей, которые приезжают сюда, это площадка, где можно показать свой талант и провести параллель с другими исполнителей. И очень важно, чтобы у нас на фестивале всегда были самые лучшие артисты мира!" – заметил Эмир Кустурица.

С момента основания Kustendorf CLASSIC его соорганизатором выступает "Газпром нефть". Начальник департамента коммуникаций компании Александр Дыбаль подчеркивает, что это не просто фестиваль с конкурсом молодых исполнителей.

"Это прежде всего праздник музыки и неформального общения в неповторимой атмосфере деревни Эмира Кустурицы. И поэтому самый ценный приз, который увезут с собой ребята, – это яркие эмоции и дружеские связи", – считает Александр Дыбаль.