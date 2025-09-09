ГК "КОРТРОС" построит новые дома в "космическом" квартале Академического района Екатеринбурга

Флагманский девелопер Академического района Екатеринбурга АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в группу компаний "КОРТРОС") получил заключение о соответствии (ЗОС) блока 17.7 квартала "Спутник-1" требованиям проектной документации от Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.

Два корпуса общей площадью 37,6 тыс. кв. м и высотой в 25 этажей включают 669 квартир на 26,5 тыс. кв. м. Планировочные решения предусматривают как компактные квартиры для тех, кто ценит минимализм и функциональность, так и просторные варианты семейного формата с гардеробными и кухнями-гостиными. На первых этажах расположены удобные колясочные, что делает повседневную жизнь более комфортной.

"Космос в концепции квартала "Спутник-1" — это не только образ, но и символ движения вперед, к новым горизонтам, и заботы о комфортной среде для будущих поколений. Для нас важно, чтобы в наших кварталах кипела настоящая жизнь: улыбки детей на площадках, спокойствие родителей, дружеские рукопожатия на спортивных площадках", — рассказал генеральный директор АО СЗ "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов.

Блок 17.7 гармонично встроен в инфраструктуру Академического района. Он находится на второй линии от реки Патрушиха, рядом с новой школой №133, открытой в 2024 г. Школьникам не придется переходить дорогу — дети смогут самостоятельно и безопасно добираться на занятия. Поблизости расположены Преображенский парк, поликлиника для взрослых, музыкальная школа и Дворец дзюдо, формируя гармоничное окружение для семейной жизни.

Особое внимание уделено благоустройству. Пространство вокруг домов будет выдержано в космической стилистике, которая стала визитной карточкой квартала "Спутник-1". Детей ждет уникальный плей-хаб "Космическая станция", взрослых и подростков — амфитеатр для общения и творческих мероприятий, а любителей активного отдыха — памп-трек и многофункциональная спортивная площадка для командных игр, превращающаяся зимой в каток.

Каждый двор и холл выполнен в особой тематике: от звездного неба до лунных кратеров и космических пейзажей, создавая футуристичную атмосферу вдохновения.