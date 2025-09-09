Суд обязал жителя Ступино, устроившего взрыв газа, выплатить 362 млн на ремонт

Суд обязал жителя подмосковного Ступино Алексея Зарубина, устроившего в 2022 году взрыв газа в жилом доме, выплатить более 362 миллионов рублей за восстановление дома. Об этом сказано в материалах дела, пишет РИА Новости.

Иски подали администрация городского округа и Фонд капитального ремонта Министерства ЖКХ.

Помимо этого, суд обязал Зарубина выплатить 1 миллион рублей женщине, получившей травму головы при взрыве.

Взрыв произошел 11 апреля 2022 года в доме №4 по Центральному переулку, в квартире на четвертом этаже. Погибло шесть человек, в том числе трое детей. Частично были разрушены четвертый и пятый этажи. Изначально сообщалось, что предварительная причина ЧП - неисправность газового оборудования. СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позже выяснилось, что взрыв организовал Зарубин. Инсценировав ЧП, он хотел убить жену и детей. В ноябре 2024 года мужчину осудили пожизненно.